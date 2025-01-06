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Экс-игрок НБА — о потенциале Вембаньямы: станет минимум величайшим игроком обороны

Экс-игрок НБА — о потенциале Вембаньямы: станет минимум величайшим игроком обороны
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34-летний американский форвард и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркус Казинс высказался о потенциале 20-летнего звёздного французского баскетболиста клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«У этого парня есть всё… Как минимум, [Вемба] станет величайшим игроком обороны всех времён [GOAT]. И это только его минимум. Я и сейчас так считаю. Для этого парня нет предела совершенству», — приводит слова Казинса издание Clutch Points.

Напомним, сегодня, 5 января, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио состоялся матч между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 122:111 в пользу «Наггетс».

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