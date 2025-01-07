Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: расписание матчей 7 января

Еврокубок: расписание матчей 7 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 января, состоятся игры 14-го тура Еврокубка. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание игр Еврокубка на 7 января:

21:00 мск «Ратиофарм» Ульм – «Гран Канария»;
21:00 мск «Хапоэль» Тель-Авив – «Доломити Энергия»;
21:30 мск «Бурк» – «Лиеткабелис»;
22:30 мск «Валенсия» – «Тюрк Телеком».

Еврокубок . Группа A. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Материалы по теме
Главный хейтер Леброна Джеймса в беде. Обвинения выглядят действительно серьёзно
Главный хейтер Леброна Джеймса в беде. Обвинения выглядят действительно серьёзно

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android