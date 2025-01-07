Еврокубок: расписание матчей 7 января
Поделиться
Сегодня, 7 января, состоятся игры 14-го тура Еврокубка. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание игр Еврокубка на 7 января:
21:00 мск «Ратиофарм» Ульм – «Гран Канария»;
21:00 мск «Хапоэль» Тель-Авив – «Доломити Энергия»;
21:30 мск «Бурк» – «Лиеткабелис»;
22:30 мск «Валенсия» – «Тюрк Телеком».
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
07 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:
Комментарии
- 7 января 2025
-
10:50
-
10:20
-
09:45
-
09:21
-
07:17
- 6 января 2025
-
23:35
-
22:39
-
21:39
-
20:12
-
19:20
-
18:15
-
17:37
-
17:00
-
16:21
-
16:11
-
15:47
-
14:36
-
14:07
-
13:33
-
13:01
-
12:05
-
11:00
-
10:10
-
09:30
-
09:25
-
08:04
-
07:52
-
07:30
-
01:53
-
00:31
- 5 января 2025
-
23:17
-
22:48
-
22:07
-
21:18
-
21:10