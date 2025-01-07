Еврокубок: расписание матчей 7 января

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Сегодня, 7 января, состоятся игры 14-го тура Еврокубка. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание игр Еврокубка на 7 января:

21:00 мск «Ратиофарм» Ульм – «Гран Канария»;

21:00 мск «Хапоэль» Тель-Авив – «Доломити Энергия»;

21:30 мск «Бурк» – «Лиеткабелис»;

22:30 мск «Валенсия» – «Тюрк Телеком».

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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