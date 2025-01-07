Гомельский высказался о тренерах, которые резко критикуют игроков во время матчей

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу рабочего подхода главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича. У Гомельского поинтересовались, помогает или, наоборот, идёт во вред команде то, что Перасович «постоянно ругает своих игроков во время матча».

«Тренер, который работает с командой на каждодневной основе, лучше знает реакцию своих игроков на его (тренера) эмоциональное состояние. Я обратил внимание на то, что некоторых своих игроков (Кулагина, Тэйлора или Рейнольдса) Перасович критикует в весьма лёгкой форме», — написал Гомельский.

Баскетболист напал на судью во время матча МЛБЛ: