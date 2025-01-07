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Чемпион НБА провёл фотосессию с тигром

Чемпион НБА провёл фотосессию с тигром
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими снимками. Спортсмен провёл фотосессию с тигром.

«За что схватить тигра?» – подписал фото Ховард.

Фото: Из личного архива Дуайта Ховарда

Фото: Из личного архива Дуайта Ховарда

Фото: Из личного архива Дуайта Ховарда

Недавно Дуайт объяснил, как следует играть против сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. По мнению Ховарда, для того, чтобы добиться успеха, на Йокича, помимо прочего, нужно оказывать давление на протяжении всей игры.

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