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Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Чикаго Буллз»

В ночь с 6 на 7 января мск на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:110.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Зак Лавин, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов, и черногорский центровой Никола Вучевич, на счету которого также дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов.

Следующий матч «Чикаго» проведёт на выезде с «Индианой Пэйсерс» 9 января. «Сан-Антонио» продолжит выездную серию и сыграет с «Милуоки Бакс» также 9 января.