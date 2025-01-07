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Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Чикаго Буллз»

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Чикаго Буллз»
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В ночь с 6 на 7 января мск на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:110.

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Вучевич - 24, Уайт - 23, Уильямс - 12, Смит - 9, Гидди - 6, Болл - 5, Картер, Бузелис, Филлипс, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Пол - 18, Шампани - 12, Джонсон - 11, Сохан - 11, Васселл - 11, Касл - 10, Барнс - 10, Бэсси - 2, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Мамукелашвили

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Зак Лавин, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов, и черногорский центровой Никола Вучевич, на счету которого также дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов.

Следующий матч «Чикаго» проведёт на выезде с «Индианой Пэйсерс» 9 января. «Сан-Антонио» продолжит выездную серию и сыграет с «Милуоки Бакс» также 9 января.

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