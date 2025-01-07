Результаты игрового дня НБА 7 января
Поделиться
В ночь с 6 на 7 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 января:
«Филадельфия Сиксерс» – «Финикс Санз» 99:109;
«Детройт Пистонс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 118:115;
«Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» 99:113;
«Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» 94:103;
«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» 104:128;
«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» 119:104;
«Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Спёрс» 114:110;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» 108:106;
«Сакраменто Кингз» – «Майами Хит» 123:118 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Пиппен Мл. - 18, Уэллс - 17, Кеннард - 13, Хафф - 11, Ларэвиа - 7, Кларк - 6, Кончар - 5, Иди - 4, Спенсер - 3, Каслтон, Кавамура
Даллас Маверикс: Вашингтон - 17, Маршалл - 16, Харди - 15, Томпсон - 15, Лайвли - 14, Гримс - 9, Динвидди - 6, Гэффорд - 5, Клебер - 4, Пауэлл - 2, Уильямс - 1, Проспер, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 115
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Хардуэй-младший - 26, Харрис - 17, Дюрен - 14, Фонтеккио - 10, Холланд - 8, Бисли - 5, Сассер - 4, Стюарт - 2, Рид, Мур, Дженкинс, Клинтман
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 36, Шарп - 20, Эйтон - 18, Авдия - 14, Камара - 12, Мюррэй - 11, Клингэн - 4, Хендерсон, Тибулл, Бэнтон, Грант, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Шарп - 16, Мартин - 15, Клауни - 14, Джонсон - 12, Уильямс - 10, Бикман - 9, Эвбуомван - 8, Уилсон - 8, Клэкстон - 4, Миллер-Уайтхэд - 3, Расселл, Уотфорд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Матурин - 20, Сиакам - 19, Топпин - 11, Тёрнер - 10, Нембард - 8, Брайант - 8, Макконнелл - 8, Уокер - 4, Фёрфи - 2, Джонсон, Несмит, Шиппард
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Бриджес - 24, Харт - 15, Ачиува - 10, Ануноби - 9, Пэйн - 8, Симс - 4, Топпин, Макбрайд, Колек, Таунс, Райан, Шамет, Хукпорти
Орландо Мэджик: Энтони - 24, Картер - 19, Колдуэлл-Поуп - 15, Айзек - 13, Блэк - 9, Ховард - 9, Да Силва - 8, Битадзе - 6, Хьюстан, Джозеф, Куин
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 128
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Барнс - 21, Пёлтль - 12, Дик - 11, Куикли - 11, Уолтер - 8, Могбо - 5, Браун - 3, Шид - 3, Олиник - 3, Агбаджи - 2, Темпл, Фернанду, Буше, Митчелл
Милуоки Бакс: Лиллард - 25, Портис - 20, Трент-мл. - 17, Лопес - 16, Адетокунбо - 11, Роллинз - 10, Принс - 8, Грин - 5, Джексон - 5, Умуде - 3, Райт - 3, Боучэмп - 2, Коннотон - 2, Роббинс - 1
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Пиппен Мл. - 18, Уэллс - 17, Кеннард - 13, Хафф - 11, Ларэвиа - 7, Кларк - 6, Кончар - 5, Иди - 4, Спенсер - 3, Каслтон, Кавамура
Даллас Маверикс: Вашингтон - 17, Маршалл - 16, Харди - 15, Томпсон - 15, Лайвли - 14, Гримс - 9, Динвидди - 6, Гэффорд - 5, Клебер - 4, Пауэлл - 2, Уильямс - 1, Проспер, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Вучевич - 24, Уайт - 23, Уильямс - 12, Смит - 9, Гидди - 6, Болл - 5, Картер, Бузелис, Филлипс, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Пол - 18, Шампани - 12, Джонсон - 11, Сохан - 11, Васселл - 11, Касл - 10, Барнс - 10, Бэсси - 2, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рид - 18, Дивинченцо - 15, Макдэниелс - 11, Конли - 11, Гобер - 8, Рэндл - 5, Александер-Уолкер - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 25, Харден - 22, Зубац - 17, Джонс - 10, Коффи - 9, Леонард - 8, Портер - 7, Мэнн - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Бамба, Хиланд, Миллер, Браун
НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 118
ОТ
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Дерозан - 30, Монк - 23, Сабонис - 21, Эллис - 17, Мюррэй - 14, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Картер - 5, Маклафлин, Макдермотт, Лень, Робинсон, Краудер
Майами Хит: Хироу - 26, Розир - 18, Адебайо - 18, Жакез-мл. - 16, Хайсмит - 14, Йович - 12, Робинсон - 8, Уэр - 6, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Батлер, Лав
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2025
-
10:50
-
10:20
-
09:45
-
09:21
-
07:17
- 6 января 2025
-
23:35
-
22:39
-
21:39
-
20:12
-
19:20
-
18:15
-
17:37
-
17:00
-
16:21
-
16:11
-
15:47
-
14:36
-
14:07
-
13:33
-
13:01
-
12:05
-
11:00
-
10:10
-
09:30
-
09:25
-
08:04
-
07:52
-
07:30
-
01:53
-
00:31
- 5 января 2025
-
23:17
-
22:48
-
22:07
-
21:18
-
21:10