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В ночь с 6 на 7 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 января:

«Филадельфия Сиксерс» – «Финикс Санз» 99:109;

«Детройт Пистонс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 118:115;

«Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» 99:113;

«Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» 94:103;

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» 104:128;

«Мемфис Гриззлиз» – «Даллас Маверикс» 119:104;

«Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Спёрс» 114:110;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» 108:106;

«Сакраменто Кингз» – «Майами Хит» 123:118 ОТ.

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