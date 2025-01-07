Перкинс дал совет президенту «Хит» Райли на фоне возможного обмена Джимми Батлера

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о ситуации в «Майами Хит». Ранее сообщалось, что лидер команды Джимми Батлер якобы сделал запрос об обмене. Кроме того, говорилось о возможном конфликте Батлера с президентом клуба Пэтом Райли.

«Пэт Райли лучше бы что-то сделал и вернул позитивную энергетику в раздевалку. Потому что пока он и Джимми Батлер продолжают свою вражду, «Хит» не смогут закрепиться и выиграть матчи», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

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