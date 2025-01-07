Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс дал совет президенту «Хит» Райли на фоне возможного обмена Джимми Батлера

Перкинс дал совет президенту «Хит» Райли на фоне возможного обмена Джимми Батлера
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о ситуации в «Майами Хит». Ранее сообщалось, что лидер команды Джимми Батлер якобы сделал запрос об обмене. Кроме того, говорилось о возможном конфликте Батлера с президентом клуба Пэтом Райли.

«Пэт Райли лучше бы что-то сделал и вернул позитивную энергетику в раздевалку. Потому что пока он и Джимми Батлер продолжают свою вражду, «Хит» не смогут закрепиться и выиграть матчи», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Джимми Батлер и «Голден Стэйт» — союз, который не случится. И вот почему
Джимми Батлер и «Голден Стэйт» — союз, который не случится. И вот почему

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android