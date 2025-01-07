Кайри Ирвинг получил травму, названы сроки возвращения игрока в строй

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пропустит как минимум одну-две недели из-за грыжи межпозвоночного диска. Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 4,9 передачи. «Даллас» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 20 побед и 16 поражений.

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