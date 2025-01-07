«Они другие, чистый атлетизм». Леброн выделил двух игроков НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о игроке «Хьюстон Рокетс» Амене Томпсоне и его брате Осаре Томпсоне, который выступает за «Детройт Пистонс».

«Думаю, Кейд Каннингем сказал про них лучше всего: «Они другие. Они не такие, как все мы». Невероятные парни. Они просто чистый атлетизм. Они любят игру. Здорово на это смотреть», — сказал Джеймс в эфире Spectrum Sportsnet.

В нынешнем сезоне НБА Амен к настоящему моменту принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 12,1 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 2,3 передачи. Осар в 15 играх в среднем набирал 7,4 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: