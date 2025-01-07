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Врач ответил, в каком случае получившему травму Кайри Ирвингу потребуется операция

Врач ответил, в каком случае получившему травму Кайри Ирвингу потребуется операция
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Физиотерапевт Эван Джеффрис дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга. Ранее сообщалось, что он пропустит как минимум одну-две недели из-за грыжи межпозвоночного диска.

«Лечение грыжи межпозвоночного диска обычно длится дольше чем одна-две недели. Главное — обратить внимание на симптомы и на то, есть ли у него слабость. Если симптомы будут в наличии и реабилитация не поможет решить проблему, придётся прибегнуть к хирургическому вмешательству», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 4,9 передачи.

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