Алекса Аврамович: однажды буду с гордостью говорить, что играл в ЦСКА

Разыгрывающий московского ЦСКА Алекса Аврамович высказался о решении выступать в Российской Федерации. К армейцам Аврамович присоединился летом прошлого года.
«У меня не было сомнений ни на секунду. Абсолютно никаких! Я знал, в какой клуб прихожу. ЦСКА – одна из величайших команд в Европе, и однажды я буду с гордостью говорить, что играл там», — приводит слова Аврамовича сербское издание Meridian Sport.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Аврамович к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 14,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,6 передачи.
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