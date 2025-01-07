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Алекса Аврамович: мне не хватает Евролиги

Алекса Аврамович: мне не хватает Евролиги
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Разыгрывающий московского ЦСКА Алекса Аврамович признался, что скучает по Евролиге, но в данный момент сосредоточен на том, чтобы победить в Единой лиге ВТБ.

«Сейчас нужно много работать, чтобы выиграть Единую лигу. Но, конечно, мне не хватает Евролиги. Это лучшее соревнование в Европе», — приводит слова Аврамовича Meridian Sport.

В нынешнем сезоне Единой лиги Аврамович к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 14,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,6 передачи. ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 побед при трёх поражениях.

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