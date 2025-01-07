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Яннису Адетокунбо наложили сразу три шва во время матча

Яннису Адетокунбо наложили сразу три шва во время матча
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Тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо наложили три шва, чтобы зашить порез у основания мизинца правой руки во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс». Об этом информирует ESPN US.

Адетокунбо ударил пальцем по корзине, пытаясь помешать лёгкому форварду соперников Ар Джей Барретту сделать данк в быстром прорыве в конце второй четверти.

Сама встреча закончилась со счётом 128:104 в пользу «Милуоки». Адетокунбо провёл на площадке почти 29 минут и за это время набрал 11 очков, сделал 12 подборов и отдал 13 результативных передач.

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