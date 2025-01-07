«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе лидера команды Обри Доукинса

Американский лёгкий форвард Обри Доукинс покинет «Пари Нижний Новгород». Как информирует пресс-служба команды, стороны договорились о расторжении контракта.
«Благодарим за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении нижегородского клуба.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Доукинс в 21 матче в среднем набирал 10 очков, совершал 2,9 подбора и отдавал одну результативную передачу.
«Нижний Новгород» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба 11 побед и 12 поражений. Первое место занимает ЦСКА, у которого 20 побед и три поражения.