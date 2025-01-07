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Адетокунбо рассказал о самочувствии после наложения трёх швов во время игры с «Торонто»

Адетокунбо рассказал о самочувствии после наложения трёх швов во время игры с «Торонто»
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу травмы, которую получил в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс» (128:104). Напомним, Яннису пришлось наложить три шва, чтобы зашить порез у основания мизинца правой руки.

«Я в порядке. Мой палец немного онемел, но со мной всё хорошо. Это всего лишь швы. Я не собираюсь думать об этом слишком много», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

Адетокунбо получил повреждение, когда ударил пальцем по корзине, пытаясь помешать лёгкому форварду соперников Ар Джей Барретту сделать данк в быстром прорыве в конце второй четверти.

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