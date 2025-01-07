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Седокову отказались приглашать на корпоратив на Рублёвке после смерти Тиммы — подруга Анны

Седокову отказались приглашать на корпоратив на Рублёвке после смерти Тиммы — подруга Анны
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Обеспеченные жители Рублёвки, которые до смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы часто приглашали его бывшую жену Анну Седокову в новогодние каникулы на корпоративы, не пригласили певицу в 2025 году, так как не хотят «негатив привлекать». Об этом рассказала подруга Седоковой Алёна Кравец.

«Сгубила мужика, который бросил ради неё семью, ребёнка, карьеру, лишился недвижимости — кто-то у нас на Рублёвке говорит так. А кто-то ей сочувствует и поддерживает, но считает, что после этого удара она долго не сможет оправиться. Знаю лишь, что на Рублёвке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — приводит слова Кравец «Аргументы и Факты».

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Ранее друг Яниса говорил, что в Латвии возбудили уголовное дело в связи со смертью баскетболиста.

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