Экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн выбыл на 10 недель из-за травмы

Американский форвард Уилл Клайберн, выступающий за итальянский клуб «Виртус» из Болоньи, выбыл на 10 недель из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба команды.

«Виртус» Болонья» сообщает, что в игре с «Реджо-Эмилией» Уилл Клайберн получил травму левой стопы. Игрок пройдёт лечение и будет регулярно обследоваться. Отстранение от выступлений составит не менее 10 недель», — говорится в сообщении.

Уиллу Клайберну 34 года. Американец выступает за «Виртус» из Болоньи с 2024 года, куда перешёл из турецкого «Анадолу Эфес». С 2017 по 2022 год играл за российский ЦСКА, в составе которого становился MVP «Финала четырёх» Евролиги, а также MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ.