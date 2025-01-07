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Экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн выбыл на 10 недель из-за травмы

Экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн выбыл на 10 недель из-за травмы
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Американский форвард Уилл Клайберн, выступающий за итальянский клуб «Виртус» из Болоньи, выбыл на 10 недель из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба команды.

«Виртус» Болонья» сообщает, что в игре с «Реджо-Эмилией» Уилл Клайберн получил травму левой стопы. Игрок пройдёт лечение и будет регулярно обследоваться. Отстранение от выступлений составит не менее 10 недель», — говорится в сообщении.

Уиллу Клайберну 34 года. Американец выступает за «Виртус» из Болоньи с 2024 года, куда перешёл из турецкого «Анадолу Эфес». С 2017 по 2022 год играл за российский ЦСКА, в составе которого становился MVP «Финала четырёх» Евролиги, а также MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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