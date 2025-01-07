Чемпион НБА: я написал: «Свободу Палестине». После этого меня чуть не выгнали из лиги

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, как его чуть не выгнали из НБА за поддержку Палестины.

«Когда ты выступаешь в НБА, то есть много вещей, из-за которых могут быть серьёзные последствия и большие неприятности. Например, пару лет назад, когда я играл за «Хьюстон Рокетс», то написал на своей странице в социальных сетях: «Свободу Палестине». И меня чуть не выгнали из лиги. Я просто пытался понять — почему. До этой ситуации у меня были разговоры с палестинцами, которые рассказывали о трудностях в своей стране.

Однажды я пошёл в Хьюстоне в кино, и ко мне подошла группа палестинцев. Они сказали мне: «Эй, чувак, мы твои большие фанаты. Можем мы посмотреть фильм с тобой?» Я ответил: «Круто, погнали». После того как мы глянули фильм, я сфотографировался с ними. Эти парни также попросили меня привлечь внимание к ситуации вокруг Палестины.

У меня большое сердце, поэтому пришёл к мысли: «Это то, что должен сделать христианин». И я написал: «Свободу Палестине». Менее чем через 10 минут после этого мне позвонили комиссионер НБА, агенты, люди из моего фонда, которые потребовали, чтобы я удалил сообщение. Они сказали: «Ты попадёшь в беду. Тебе нужно удалить этот пост». Я ответил: «Что я сделал такого плохого? Может, кто-нибудь объяснит мне это?» — приводит слова Ховарда портал Hoopshype.