Зайон Уильямсон может вернуться в строй в ближайшем матче
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Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон может вернуться на паркет уже во вторник, 7 января, в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Ожидается, что баскетболист готов вернуться к игре, а в команде подтвердили, что его участие во встрече «под вопросом».
Начиная с 11 ноября 2024 года Уильямсон выбыл из состава по причине растяжения задней поверхности левого бедра.
В этом сезоне Зайон успел сыграть шесть матчей, в среднем набирая по 22,7 очка за игру, делая восемь подборов и 5,3 передачи за 31,1 минуты, проведённые на паркете. Уильямсон был выбран «Новым Орлеаном» на драфте в 2019 году.
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