Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Баркли раскритиковал игроков лиги за пропуск матчей для избегания травм

Легенда НБА Баркли раскритиковал игроков лиги за пропуск матчей для избегания травм
Аудио-версия:
Комментарии

61-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции форварда, Чарльз Баркли подверг жёсткой критике современных игроков лиги, которые предпочитают пропускать игры, чтобы снизить риск травм.

«Мне совершенно не нравится нынешняя ситуация. Мы ведь не учителя, не врачи, не военнослужащие. Зарабатывать $ 30 млн, $ 40 млн, $ 50 млн, играя в баскетбол два дня подряд, — если мы просим слишком много, скажите мне об этом.

Я всегда говорил одно и то же. Восхищаюсь учителями, пожарными, полицейскими, медсёстрами, всеми, кто служит в армии, это настоящая работа. Но нам так повезло, и в моё время я зарабатывал $ 5 млн, что было настоящим состоянием. Теперь эти парни зарабатывают $ 50 млн, $ 60 млн, и я думаю: «Вы серьёзно? Вы серьёзно, вы не можете играть в баскетбол два дня подряд за такие деньги?»

Вот такие вещи меня раздражают. Мы самые везучие люди в мире, занимающиеся спортом, зарабатываем больше денег за неделю, чем большинство людей — за всю свою жизнь. Надо быть благодарным за это», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Баркли выбрал между Леброном и Джорданом в вопросе величайшего в истории игрока НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android