Легенда НБА Баркли раскритиковал игроков лиги за пропуск матчей для избегания травм

61-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции форварда, Чарльз Баркли подверг жёсткой критике современных игроков лиги, которые предпочитают пропускать игры, чтобы снизить риск травм.

«Мне совершенно не нравится нынешняя ситуация. Мы ведь не учителя, не врачи, не военнослужащие. Зарабатывать $ 30 млн, $ 40 млн, $ 50 млн, играя в баскетбол два дня подряд, — если мы просим слишком много, скажите мне об этом.

Я всегда говорил одно и то же. Восхищаюсь учителями, пожарными, полицейскими, медсёстрами, всеми, кто служит в армии, это настоящая работа. Но нам так повезло, и в моё время я зарабатывал $ 5 млн, что было настоящим состоянием. Теперь эти парни зарабатывают $ 50 млн, $ 60 млн, и я думаю: «Вы серьёзно? Вы серьёзно, вы не можете играть в баскетбол два дня подряд за такие деньги?»

Вот такие вещи меня раздражают. Мы самые везучие люди в мире, занимающиеся спортом, зарабатываем больше денег за неделю, чем большинство людей — за всю свою жизнь. Надо быть благодарным за это», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.