Щербенёв: «Зенит» сделает всё, чтобы вернуться на победный путь

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Рождество? Для меня это прекрасный новогодний праздник, который всегда стараюсь отмечать в кругу семьи. Удалось ли в полной мере восстановиться после непростого матча в Казани? Да, времени, конечно, было немного, но разобрали причины поражения в последней игре с УНИКСом и уже полностью сфокусировались на следующих матчах.

Что могу сказать о «Самаре»? «Самара» сильно изменилась с нашей последней встречи, но они продолжают навязывать жёсткую борьбу любому сопернику. Сделаем всё, чтобы вернуться на победный путь», — приводит слова Щербенёва официальный сайт команды.

Матч между «Зенитом» и «Самарой» состоится 8 января.