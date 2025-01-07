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Юдонис Хаслем объяснил, что нужно изменить Джоэлу Эмбииду, чтобы стать успешным

Юдонис Хаслем объяснил, что нужно изменить Джоэлу Эмбииду, чтобы стать успешным
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем объяснил, что нужно сделать камерунскому центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, чтобы стать успешным.

«Я большой поклонник Джоэла Эмбиида и просто жду, когда он сделает что-то. Желаю, чтобы он поработал над своими привычками. Ему нужно понять, что у него иной образ жизни. Ты не просто играешь в НБА, когда начинается сезон, тебе нужно жить этим круглый год. Ты не просто играешь в НБА, когда начинается сезон, тебе нужно жить этим круглый год. Тебе надо контролировать то, сколько ты ешь, отдыхаешь, когда тренируешься», — приводит слова Хаслема портал The Sports Rush.

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