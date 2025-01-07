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«Лейкерс» не намерены обменивать Хатимуру и Кнехта

«Лейкерс» не намерены обменивать Хатимуру и Кнехта
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» не собирается обменивать своих игроков Руи Хатимуру и Далтона Кнехта. Об этом информирует Bleacher Report.

Как сообщают руководители команд Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» по крайней мере на сегодняшний день не проявляют интереса к обсуждению обменов, включающих Руи Хатимуру или Далтона Кнехта.

Помимо названных игроков, «озёрники» не намерены обменивать Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Остина Ривза и Бронни Джеймса.

Ещё два игрока, Дориан Финни-Смит и Шейк Милтон, не могут быть включены в сделку до дедлайна 6 февраля.

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Новости. Баскетбол
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