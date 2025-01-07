«Лейкерс» не намерены обменивать Хатимуру и Кнехта
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» не собирается обменивать своих игроков Руи Хатимуру и Далтона Кнехта. Об этом информирует Bleacher Report.
Как сообщают руководители команд Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» по крайней мере на сегодняшний день не проявляют интереса к обсуждению обменов, включающих Руи Хатимуру или Далтона Кнехта.
Помимо названных игроков, «озёрники» не намерены обменивать Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Остина Ривза и Бронни Джеймса.
Ещё два игрока, Дориан Финни-Смит и Шейк Милтон, не могут быть включены в сделку до дедлайна 6 февраля.
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