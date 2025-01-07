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Инсайдер назвал единственную команду, способную удовлетворить желания Джимми Батлера

Инсайдер назвал единственную команду, способную удовлетворить желания Джимми Батлера
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Баскетбольный инсайдер Брайан Уиндхорст сообщил, что «Финикс Санз» является единственной командой, способной дать Джимми Батлеру контракт, который он хочет.

«У нас есть большая проблема, потому что Джимми Батлер не собирается продлевать контракт ни с одной командой. Из-за того, что команды это знают, они предлагают «Майами» примерно ничего. Есть только одна команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру ровно столько, сколько он хочет, и это «Финикс».

Ситуация стала тупиковой. Не знаю, как всё сложится, но «Хит» готовятся внутренне к тому, что это продолжится и после дисквалификации. Все предложения, что им сделали — плохие. А в основе всего лежат деньги», — приводит слова Уиндхорста Real GM.

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