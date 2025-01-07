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Чемпион НБА: Брайант был буквально одержим «Селтикс» после поражения в финале НБА

Чемпион НБА: Брайант был буквально одержим «Селтикс» после поражения в финале НБА
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тренер Дерек Фишер рассказал о настрое легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта победить «Бостон Селтикс» после того, как «озёрники» проиграли им в финале сезона-2007/2008 НБА.

«Я не глупый и знал, что Коби сильно мотивировало желание стать чемпионом без Шака. Помимо этого, Брайант также заряжался мотивацией от поражения «Бостон Селтикс» в финале 2008 года. Тогда, когда мы начали сборы перед сезоном-2008/2009, трудно описать это… Вы помните истории о том, как Мэджик и Ларри Бёрд рано утром просыпались, читали газеты и смотрели, кто что сделал. Вот настолько сильно мы следили за тем, что делал «Бостон». Мы были одержимы им. Когда они нас обыграли в финале 2008 года, то у нас был настрой типа: «Отлично, наслаждайтесь своим титулом, но это больше никогда не повторится», — приводит слова Фишера портал Hoopshype.

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