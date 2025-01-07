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Валенсия Баскет — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
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Источник сообщил, кто претендует на пост главного тренера «Анадолу Эфес»

Источник сообщил, кто претендует на пост главного тренера «Анадолу Эфес»
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Руководство турецкого клуба «Анадолу Эфес» понизило до должности помощника Томислава Миятовича, который до этого занимал пост главного тренера. Об этом сообщило издание Eurohoops.

Согласно информации портала, новым главным тренером команды станет Лука Банки. Клуб планирует заключить с итальянским специалистом контракт сроком на 1,5 года и с опцией продления ещё на год.

Луки Банки в текущем сезоне Евролиги являлся главным тренером итальянского клуба «Виртус» Болонья. Однако в начале декабря специалист покинул команду. Под руководством Банки в регулярном чемпионате «Виртус» одержал лишь две победы и потерпел 11 поражений.

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