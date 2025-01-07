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Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»

Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»
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Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» американец Джимми Батлер не планирует выступать за «Мемфис». Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По информации источника, «Гриззлиз» и ещё несколько команд были проинформированы о том, что Батлер не хочет выступать в их составе.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Батлер запросил обмен, после чего стало известно, что руководство команды отстранило его на семь игр.

В нынешнем регулярном сезоне НБА 35-летний американец принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

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