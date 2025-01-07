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«Пеликанс» анонсировали возвращение Зайона Уильямсона на площадку

«Пеликанс» анонсировали возвращение Зайона Уильямсона на площадку
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вернётся на площадку в матче с клубом «Миннесота Тимбервулвз», который состоится завтра, 8 января, и начнётся в 4:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба «Пеликанс».

Фото: Пресс-служба «Нью-Йорк Пеликанс»

Начиная с 11 ноября 2024 года Уильямсон выбыл из состава по причине растяжения задней поверхности левого бедра.

В этом сезоне Зайон успел сыграть шесть матчей, в среднем набирая по 22,7 очка за игру, делая восемь подборов и 5,3 передачи за 31,1 минуты, проведённые на паркете. Уильямсон был выбран «Новым Орлеаном» на драфте в 2019 году.

Ранее известный журналист назвал команду, в которой Зайон Уильямсон сформирует сильный дуэт.

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