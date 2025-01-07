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Стивен Эй Смит: почему «Санз» хотят получить Батлера? Им нужен жёсткий парень в раздевалке

Стивен Эй Смит: почему «Санз» хотят получить Батлера? Им нужен жёсткий парень в раздевалке
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему руководство «Финикс Санз» хочет подписать контракт с лёгким форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Никому нет дела до «Финикс Санз», нам всё равно. Почему они так хотят подписать Джимми Батлера? Потому что им нужен жёсткий парень в раздевалке. Они мягкие», — приводит слова Эй Смита портал Clutch Points.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Батлер запросил обмен, после чего стало известно, что руководство команды отстранило его на семь игр.

В нынешнем регулярном сезоне НБА 35-летний американец принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,2, трёхочковых — 37,5.

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