Вандербилт может вернуться в строй в ближайшие пару недель

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт вернётся в строй в ближайшие две недели. Об этом сообщает Clutch Points.

Как информируют источники, близкие к команде, главный тренер Джей Джей Редик планирует использовать Вандербилта по всей передней линии, в том числе на позиции центрового.

Вандербилт получил растяжение правой стопы в феврале 2024 года, по этой причине он пропустил остаток прошлого сезона. После этого во время реабилитации игрока в его левом колене была обнаружена жидкость.

25-летний Вандербилт в сезоне-2023/2024 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем 5,2 очка, делал 4,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата при 51,8% попадания с игры. Но из-за травм Джарред сыграл лишь в 29 матчах своей команды.