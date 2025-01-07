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Михаил Беленицкий: УНИКСу важно сохранить победный настрой

Михаил Беленицкий: УНИКСу важно сохранить победный настрой
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Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился мыслями о предстоящем матче с «Енисеем».

«УНИКСу крайне важно сохранить победный настрой, потому что после тяжёлой победы над «Зенитом» легко расслабиться. Однако мы понимаем значимость предстоящей встречи и настраиваемся на каждого соперника с одинаковой серьёзностью.

Сильная сторона «Енисея» — агрессивный стиль игры. У красноярцев молодая команда, все игроки идут на подбор в нападении. Кроме того, они показывают хороший процент реализации дальних бросков.

Нам необходимо сохранить агрессивную защиту, которую мы демонстрировали в последних матчах. Также важно максимально точно выполнять тренерские установки и навязать сопернику борьбу. Уверен, что выполнение этих компонентов станет залогом нашей победы», — приводит слова Беленицкого официальный сайт команды.

Встреча состоится 8 января.

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