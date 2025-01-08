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Дирк Новицки — о завершении карьеры: это было приятно. Первые два года не смотрел матчи

Дирк Новицки — о завершении карьеры: это было приятно. Первые два года не смотрел матчи
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки рассказал, каково ему было завершать профессиональную карьеру.

«Честно говоря, было приятно [адаптироваться к пенсии]. Я играл до 41 года и отдал баскетболу всё, что мог. Поэтому был совершенно спокоен, когда уходил. В последнем сезоне мне пришлось пропустить первые 30 игр из-за проблем с лодыжкой. Так что становилось трудно выступать на топ-уровне. Ментально игра мне не приносила удовольствия. Поэтому я был готов уйти и наслаждаться временем со своей семьёй.

Моей мечтой всегда было показать детям мир, путешествовать вместе с ними. Хотел, чтобы они получали удовольствие от жизни и узнавали другие культуры. Последняя пара лет была весёлой.

Первые два года после ухода на пенсию я почти не смотрел баскетбол. Даже не проверял результаты матчей «Маверикс» во время путешествий. Тем не менее интерес к баскетболу всё равно начал снова появляться. Теперь, когда у меня есть время, я смотрю встречи «Мавс». И мои дети тоже начинают больше смотреть и увлекаться НБА, поэтому для меня естественно сидеть с ними и смотреть ещё больше», — приводит слова Новицки портал Hoopshype.

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