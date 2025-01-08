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Миротич: никогда не чувствовал себя испанцем

Миротич: никогда не чувствовал себя испанцем
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Форвард «Олимпии Милан» Никола Миротич признался, что никогда не чувствовал себя испанцем.

«Никогда не чувствовал себя испанцем. Я православный серб-черногорец, хотя и выступал за Испанию. Всегда считал Испанию моим вторым домом, потому что хорошо играл. Испания дала мне возможность, и я за это благодарен.

Вернусь ли в сборную Испании? Не думаю. Прошло уже очень много лет с тех пор, как я играл за них. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы выложиться по максимуму в клубе. Кроме того, летом у меня есть личные дела, семья. Плюс я уже в том возрасте, когда мне сложно представить своё возвращение в сборную», — приводит слова Миротича Skweek.

Вместе со сборной Испании Никола завоёвывал бронзу Олимпийских игр в Рио в 2016 году, а годом ранее стал чемпионом Европы.

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