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Шарлотт Хорнетс — Финикс Санз, результат матча 8 января 2025, счёт 115:104, регулярный чемпионат НБА

55 очков Дюранта и Букера не спасли «Финикс» от неожиданного поражения в игре с «Шарлотт»
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В ночь с 7 на 8 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в американском Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 108
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Тёрнер - 20, Сиакам - 15, Матурин - 13, Топпин - 12, Шиппард - 10, Нембард - 9, Макконнелл - 8, Уокер - 7, Брайант - 5, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Финикс Санз: Дюрант - 25, Букер - 20, Данн - 13, Аллен - 13, Моррис - 12, Бил - 8, Окоги - 6, Бол - 5, Пламли - 4, Ли - 2, Вашингтон Мл., Нуркич

В составе победителей наибольшей результативностью отличился американский разыгрывающий Ламело Болл, оформивший дабл-дабл: 32 очка, 10 подборов и семь передач. Его партнёр по команде ямайский центровой Ник Ричардс также оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. Лёгкий форвард «Хорнетс» Майлс Бриджес набрал 21 очко. Отметим, «Шарлотт» прервал серию из 10 поражений подряд.

У «Санз» больше всех очков набрал защитник из США Девин Букер. В его активе дабл-дабл из 39 очков, шести подборов и 10 передач. Его одноклубник лидер и ветеран «Финикса» Кевин Дюрант набрал 26 очков, а также совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В следующем матче «Шарлотт» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 10 января, а «Финикс» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Атланта Хоукс» также 10 января.

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