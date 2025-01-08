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Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 8 января 2025, счет 118:97, НБА 2024/2025

«Даллас» без Дончича и Ирвинга крупно победил «Лейкерс», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы
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В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:97.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Гримс - 23, Вашингтон - 22, Динвидди - 19, Харди - 15, Томпсон - 13, Лайвли - 7, Маршалл - 7, Клебер - 5, Уильямс - 4, Проспер - 3, Пауэлл, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Джеймс - 18, Ривз - 15, Кнехт - 13, Кристи - 12, Финни-Смит - 11, Хатимура - 6, Хэйс - 1, Винсент, Джеймс, Милтон

«Маверикс» выступали без своих травмированных лидеров Луки Дончича и Кайри Ирвинга, в их отсутствие самыми результативными стали атакующий защитник Квентин Гримс (23 очка, девять подборов, шесть передач) и тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон (22 очка, восемь подборов). В составе «Лейкерс» дабл-даблы оформили 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс (18 очков, 10 подборов, восемь передач) и центровой Энтони Дэвис (21 очко, 12 подборов, три передачи).

«Даллас» прервал пятиматчевую серию поражений.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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