«Даллас» без Дончича и Ирвинга крупно победил «Лейкерс», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 118:97.

«Маверикс» выступали без своих травмированных лидеров Луки Дончича и Кайри Ирвинга, в их отсутствие самыми результативными стали атакующий защитник Квентин Гримс (23 очка, девять подборов, шесть передач) и тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон (22 очка, восемь подборов). В составе «Лейкерс» дабл-даблы оформили 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс (18 очков, 10 подборов, восемь передач) и центровой Энтони Дэвис (21 очко, 12 подборов, три передачи).

«Даллас» прервал пятиматчевую серию поражений.