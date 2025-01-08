12 очков и шесть ассистов Егора Дёмина не помогли BYU победить в домашнем матче NCAA

В ночь с 7 на 8 января мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и Техасского технологического университета. Хозяева площадки уступили со счётом 67:72 (34:32).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 12 набранных очков (второй результат в команде и лучший — в стартовом составе), четыре подбора и шесть результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча). Дёмин реализовал 4 из 12 бросков с игры, один из пяти трёхочковых и три из четырёх штрафных.

Видео: Предматчевая подготовка Егора Дёмина в NCAA