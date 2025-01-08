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Денвер Наггетс — Бостон Селтикс, результат матча 8 января 2025, счет 106:118, НБА 2024/2025

«Денвер» без Николы Йокича уступил «Бостону», Джейсон Тейтум набрал 29 очков
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В ночь с 7 на 8 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки уступили со счётом 106:118.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 26, Строутер - 19, Маррей - 19, Портер - 15, Уотсон - 14, Браун - 12, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Порзингис - 25, Холидэй - 19, Браун - 14, Хозер - 9, Хорфорд - 9, Кета - 8, Притчард - 3, Корнет - 2, Уайт, Тиллман, Уолш, Спрингер

В составе действующих чемпионов НБА «Селтикс» 29 очков набрал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. Дабл-дабл оформил центровой гостей Кристапс Порзингис — 25 очков и 11 подборов, а также три результативные передачи. В матче не принял участия лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич.

Для «Бостона» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах регулярного чемпионата, клуб из штата Массачусетс занимает второе место в Восточной конференции. «Наггетс» проиграли второй матч из последних трёх и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы Запада

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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