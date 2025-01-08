«Денвер» без Николы Йокича уступил «Бостону», Джейсон Тейтум набрал 29 очков

В ночь с 7 на 8 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки уступили со счётом 106:118.

В составе действующих чемпионов НБА «Селтикс» 29 очков набрал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. Дабл-дабл оформил центровой гостей Кристапс Порзингис — 25 очков и 11 подборов, а также три результативные передачи. В матче не принял участия лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич.

Для «Бостона» эта победа стала четвёртой в пяти последних матчах регулярного чемпионата, клуб из штата Массачусетс занимает второе место в Восточной конференции. «Наггетс» проиграли второй матч из последних трёх и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы Запада