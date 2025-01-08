31 очко Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Майами»

В ночь с 7 на 8 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:98.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился сербский тяжёлый форвард Никола Йович, набравший 20 очков, шесть подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде американский центровой Бэм Адебайо набрал 19 очков, а также сделал девять подборов пять передач.

У «Уорриорз» больше всех очков набрал лидера и разыгрывающий из США Стефен Карри. В его активе 31 очко и семь подборов.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Детройт Пистонс» 10 января, а «Майами» сыграет на выезде с «Ютой Джаз» также 10 января.

Рекорды НБА: