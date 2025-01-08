Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Майами Хит, результат матча 8 января 2025, счёт 98:114, регулярный чемпионат НБА

31 очко Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:98.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 114
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Джексон-Дэвис - 19, Хилд - 11, Уиггинс - 9, Грин - 7, Уотерс III - 6, Андерсон - 5, Шрёдер - 5, Муди - 3, Спенсер - 2, Луни, Сантос
Майами Хит: Йович - 20, Адебайо - 19, Жакез-мл. - 18, Хироу - 14, Робинсон - 12, Бёркс - 11, Розир - 9, Уэр - 6, Хайсмит - 2, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Лав

В составе победителей наибольшей результативностью отличился сербский тяжёлый форвард Никола Йович, набравший 20 очков, шесть подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде американский центровой Бэм Адебайо набрал 19 очков, а также сделал девять подборов пять передач.

У «Уорриорз» больше всех очков набрал лидера и разыгрывающий из США Стефен Карри. В его активе 31 очко и семь подборов.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Детройт Пистонс» 10 января, а «Майами» сыграет на выезде с «Ютой Джаз» также 10 января.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Легендарные имена и борьба до крови. Как два спорных решения стоили клубу титула в НБА
Легендарные имена и борьба до крови. Как два спорных решения стоили клубу титула в НБА

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android