В ночь с 7 на 8 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 115:104;

«Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 112:135;

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:97;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:104;

«Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» — 121:124;

«Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 106:118;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 98:114.

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