Результаты игрового дня НБА 8 января
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В ночь с 7 на 8 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 января:
- «Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 115:104;
- «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 112:135;
- «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:97;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:104;
- «Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» — 121:124;
- «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 106:118;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 98:114.
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 104
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 32, Бриджес - 21, Ричардс - 15, Миллер - 13, Уильямс - 9, Смит - 8, Грин - 5, Мартин - 4, Мицич - 4, Салон - 4, Джеффрис, Симпсон, Карри, Гибсон
Финикс Санз: Букер - 39, Дюрант - 26, Бил - 10, Аллен - 9, Нуркич - 8, Данн - 6, Джонс - 4, Моррис - 2, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Пламли
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 135
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 23, Валанчюнас - 18, Батлер - 14, Кулибали - 12, Каррингтон - 12, Кузма - 10, Джордж - 9, Шампани - 7, Болдуин Мл. - 5, Сарр - 2, Гилл, Холмс
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Шенгюн - 26, Томпсон - 20, Ванвлит - 19, Уитмор - 17, Брукс - 11, Грин - 7, Холидей - 4, Тэйт - 2, Ландейл, Смит II, Адамс, Исон, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Гримс - 23, Вашингтон - 22, Динвидди - 19, Харди - 15, Томпсон - 13, Лайвли - 7, Маршалл - 7, Клебер - 5, Уильямс - 4, Проспер - 3, Пауэлл, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Джеймс - 18, Ривз - 15, Кнехт - 13, Кристи - 12, Финни-Смит - 11, Хатимура - 6, Хэйс - 1, Реддиш, Винсент, Джеймс, Милтон
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 29, Уильямсон - 22, Альварадо - 13, Джонс - 10, Макколлум - 5, Бостон - 5, Робинсон-Эрл - 5, Тайс - 3, Хоукинс - 3, Мисси - 2, Грин, Ривз, Маткович
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рэндл - 16, Рид - 13, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 8, Гобер - 7, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Инглс, Кларк, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 35, Секстон - 24, Кесслер - 21, Миллз - 13, Джузэнг - 11, Уильямс - 4, Юбэнкс - 4, Кольер - 3, Филиповски - 3, Поттер - 3, Джордж, Михайлюк
Атланта Хоукс: Янг - 24, Капела - 18, Хантер - 17, Дэниэлс - 16, Рисашер - 14, Крейчи - 13, Богданович - 11, Мэтьюз - 9, Оконгву - 2, Бафкин, Родди, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 26, Строутер - 19, Маррей - 19, Портер - 15, Уотсон - 14, Браун - 12, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Порзингис - 25, Холидэй - 19, Браун - 14, Хозер - 9, Хорфорд - 9, Кета - 8, Притчард - 3, Корнет - 2, Уайт, Тиллман, Уолш, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 114
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Джексон-Дэвис - 19, Хилд - 11, Уиггинс - 9, Грин - 7, Уотерс III - 6, Андерсон - 5, Шрёдер - 5, Муди - 3, Спенсер - 2, Луни, Сантос
Майами Хит: Йович - 20, Адебайо - 19, Жакез-мл. - 18, Хироу - 14, Робинсон - 12, Бёркс - 11, Розир - 9, Уэр - 6, Хайсмит - 5, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав
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