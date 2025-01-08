Единая лига: расписание матчей 8 января

В среду, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 8 января:

11:00 мск — «Енисей» — УНИКС;

16:00 мск — «Самара» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 января 2025, среда. 11:00 МСК Енисей Красноярск Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 января 2025, среда. 16:00 МСК Самара Самарская область Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (18 побед — пять поражений).