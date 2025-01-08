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Единая лига: расписание матчей 8 января

Единая лига: расписание матчей 8 января
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В среду, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 8 января:

11:00 мск — «Енисей» — УНИКС;
16:00 мск — «Самара» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 18 победных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (18 побед — пять поражений).

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