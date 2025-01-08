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Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Еврокубок: расписание матчей 8 января

Еврокубок: расписание матчей 8 января
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Сегодня, 8 января, состоятся игры 14-го тура Еврокубка. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание игр Еврокубка на 7 января:

19:00 мск. «Бахчешехир Колежи» — «Будучность»;
20:00 мск. У-БТ — Хапоэль И;
20:00 мск. «Вулвз» — «Трефл Сопот»;
20:45 мск. «Цедевита-Олимпия» — «Арис»;
21:30 мск. «Ховентуд» — «Бешикташ»;
21:30 мск. «Гамбург Тауэрс» — «Умана Рейер».

Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:45 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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Новости. Баскетбол
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