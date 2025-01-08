Еврокубок: расписание матчей 8 января

Сегодня, 8 января, состоятся игры 14-го тура Еврокубка. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание игр Еврокубка на 7 января:
19:00 мск. «Бахчешехир Колежи» — «Будучность»;
20:00 мск. У-БТ — Хапоэль И;
20:00 мск. «Вулвз» — «Трефл Сопот»;
20:45 мск. «Цедевита-Олимпия» — «Арис»;
21:30 мск. «Ховентуд» — «Бешикташ»;
21:30 мск. «Гамбург Тауэрс» — «Умана Рейер».
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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