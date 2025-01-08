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Лука Банки назначен главным тренером «Анадолу Эфес»

Лука Банки назначен главным тренером «Анадолу Эфес»
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Известный 59-летний итальянский специалист Лука Банки официально назначен главным тренером турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес». Контракт был подписан по схеме «1+1». Об этом сообщает официальная страница «Анадолу Эфес» в социальных сетях.

Стоит отметить, что Банки заменил на этой должности Томислава Миятовича, который всё же остался в штабе команды и будет работать в роли ассистента.

Напомним, до этого Банки возглавлял клуб «Виртус» и в прошлом сезоне вывел их в плей-ин Евролиги. Кроме того, Банки является главным тренером сборной Латвии и вместе с командой занял пятое место на чемпионате мира 2023 года, который проходил сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

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