Стефен Карри: испытываю сильнейшую тревогу перед каждым матчем

Ведущий баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что испытывает сильнейшие переживания перед каждым выходом на площадку.

«Боже, я испытываю тревожность перед каждым матчем. В большей степени это всё из-за того, что я сам для себя установил высокий уровень и теперь обязан ему соответствовать.

Такое состояние ко мне приходит из-за ожидания окружающих от меня той самой игры высочайшего класса. Но это здоровое переживание, которое идёт на пользу и заставляет доказывать самому себе, что ты способен на большее. Это добавляет мотивации», — приводит слова Карри ESPN.

Напомним, Карри является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022), а также дважды становился MVP НБА (2015, 2016) и два раза в составе сборной США выигрывал чемпионат мира (в 2010 и 2014 годах).