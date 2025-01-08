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Стефен Карри: испытываю сильнейшую тревогу перед каждым матчем

Стефен Карри: испытываю сильнейшую тревогу перед каждым матчем
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Ведущий баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что испытывает сильнейшие переживания перед каждым выходом на площадку.

«Боже, я испытываю тревожность перед каждым матчем. В большей степени это всё из-за того, что я сам для себя установил высокий уровень и теперь обязан ему соответствовать.

Такое состояние ко мне приходит из-за ожидания окружающих от меня той самой игры высочайшего класса. Но это здоровое переживание, которое идёт на пользу и заставляет доказывать самому себе, что ты способен на большее. Это добавляет мотивации», — приводит слова Карри ESPN.

Напомним, Карри является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022), а также дважды становился MVP НБА (2015, 2016) и два раза в составе сборной США выигрывал чемпионат мира (в 2010 и 2014 годах).

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