Джейсон Кидд отметил сильные мотивационные слова Вашингтона перед матчем с «Лейкерс»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд отметил сильную мотивационную речь форварда команды Пи Джея Вашингтона перед матчем с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Его слова были о том, что нашей команде необходимо время, чтобы принять её сегодняшнее состояние. Мы словно новая команда. В нашем составе сейчас очень много травмированных игроков. Мы продолжает изучать друг друга и практикуемся в разных ролях.

Все ребята были в отличном настроении и заряжены энергией. Мы всегда выходим на площадку за победой и принимаем поражения как полезный опыт. Нам предстоит ещё долгий игровой сезон впереди, но я уже сейчас благодарен Пи Джею за его сильные слова в раздевалке. Он удерживает наш командный дух», — приводит слова Кидда официальная страница инсайдера Ноа Уэбера в социальных сетях.

Напомним, «Даллас Маверикс» в ночь с 7 на 8 января на выезде обыграл «Лейкерс» со счётом 118:97.