Стив Керр прокомментировал выездное поражение «Голден Стэйт» в матче с «Майами»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу поражения своей команды в выездном матче с «Майами Хит» со счётом 98:114 в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), выделив при этом игру Трэйса Джексона-Дэвиса, играющего на позиции центрового.

«Я не способен испытывать радость в последнее время. Трэйс Джексон-Дэвис набрал в этом матче 19 очков. Это неплохой результат. В целом у него очень продуктивный сезон. Но кому нужны эти индивидуальные результаты, если мы не способны оказывать командную конкуренцию в лиге?

Сейчас наша команда не та, что была 10 лет назад. Мы не показываем готовность бороться до последних секунд матча», — приводит слова Керра портал 95.7 The Game на своей странице в социальных сетях.