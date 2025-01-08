УНИКС на выезде победил «Енисей» в рамках Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал на своей площадке казанский УНИКС. Победу одержали гости со счётом 66:60.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал тяжёлый форвард Алекса Степанович. На его счету 12 набранных очков, а также десять подборов и один перехват. У гостей лучший показатель продемонстрировал лёгкий форвард Михаил Белиницкий, записавший на свой счёт 16 очков и четыре подбора.

В следующем туре «Енисей» сыграет на своей площадке против «Пари НН». Матч состоится 11 января. УНИКС также проведёт домашний матч против «Уралмаша», который запланирован на 12 января.