Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС на выезде победил «Енисей» в рамках Единой лиги

УНИКС на выезде победил «Енисей» в рамках Единой лиги
Комментарии

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал на своей площадке казанский УНИКС. Победу одержали гости со счётом 66:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 66
УНИКС
Казань
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал тяжёлый форвард Алекса Степанович. На его счету 12 набранных очков, а также десять подборов и один перехват. У гостей лучший показатель продемонстрировал лёгкий форвард Михаил Белиницкий, записавший на свой счёт 16 очков и четыре подбора.

В следующем туре «Енисей» сыграет на своей площадке против «Пари НН». Матч состоится 11 января. УНИКС также проведёт домашний матч против «Уралмаша», который запланирован на 12 января.

Материалы по теме
Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке три россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android