«Мы все очень злые». Стефен Карри отреагировал на второе подряд поражение «Голден Стэйт»

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри дал комментарий по поводу второго подряд поражения своей команды в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), где она уступила на выезде «Майами Хит» со счётом 98:114.

«Мы все очень злые и испытываем не самые лучшие эмоции. Сейчас нужно понять, что именно происходит с нашей командой. Ищем решение этой проблемы, обсуждаем причины в раздевалке, и по ходу матчей эпизодами вырисовывается тот нужный рисунок игры, но мы не можем удерживать стабильность в защите и не способны несколько раз подряд повторять свой успех. Плохое владение мяча на половине соперника рушит нашу уверенность и общую атмосферу команды.

Очень много игровых моментов идёт не так, как мы бы этого хотели, и как на это ещё можно реагировать? Сейчас нужно проводить очень глубокую работу внутри команды, и мы должны поверить в себя. Нужно перейти от слов к делу. Два поражения подряд — это очень плохо, но пока у меня нет ответов на вопрос, почему это произошло», — приводит слова Карри инсайдер Энтони Слэйтер на своей странице в социальной сети.