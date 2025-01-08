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Велимир Перасович прокомментировал выездную победу УНИКСа над «Енисеем»

Велимир Перасович прокомментировал выездную победу УНИКСа над «Енисеем»
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Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович дал комментарий после непростой победы своей команды в выездном матче с красноярским «Енисеем» в рамках Единой лиги, где казанская команда победила со счётом 66:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 66
УНИКС
Казань
Енисей: Степанович - 12, Одиноков - 11, Сандерс - 10, Балашов - 10, Герасимов - 5, Сонько - 4, Долинин - 4, Близнюк - 3, Загретдинов - 1, Ведищев, Перевалов, Шлегель
УНИКС: Беленицкий - 16, Рейнольдс - 11, Найт - 10, Лопатин - 9, Тэйлор - 7, Бако - 7, Д. Кулагин - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов

«Прежде всего, поздравляю своих игроков. Это была очень сложная встреча. После матча с «Зенитом» и долгого перелета у команды не было того привычного запаса энергии, который УНИКС обычно демонстрирует.

Кроме того, сегодня мы встречались с отличным соперником. «Енисей» показал великолепную игру, жёстко действовал в обороне и не позволял УНИКСу доставлять мяч под кольцо. Да, у нас было много открытых бросков, но сегодня был не самый удачный день для их реализации. Когда не получается забивать трёхочковые, игра всегда становится сложнее.

Мы добились победы благодаря тому, что вынудили соперника совершить 21 потерю, и после этого набирали очки. Однако в целом провели не лучший матч — из-за собственных ошибок и качественной игры соперника», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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