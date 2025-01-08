Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от УНИКСа
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после поражения своих подопечных в домашнем матче с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги, где они проиграли со счётом 60:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 66
УНИКС
Казань
Енисей: Степанович - 12, Одиноков - 11, Сандерс - 10, Балашов - 10, Герасимов - 5, Сонько - 4, Долинин - 4, Близнюк - 3, Загретдинов - 1, Ведищев, Перевалов, Шлегель
УНИКС: Беленицкий - 16, Рейнольдс - 11, Найт - 10, Лопатин - 9, Тэйлор - 7, Бако - 7, Д. Кулагин - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков за сумасшедшую поддержку сегодня, она позволила нам выйти на следующий уровень, надеюсь, что увиденный матч им понравился. Большинство игроков благодаря этому вышли на свой максимум, показали себя на 100%. На протяжении большей части встречи мы здорово играли в защите, к сожалению, в концовке нам не хватило концентрации, где-то — правильных решений, и это стоило нам победы сегодня.

Когда выдаёшь такую захватывающую игру с одним из лидеров чемпионата, естественно, ты должен быть удовлетворён проделанной работой, но при этом остаётся неприятное впечатление, потому что у нас была сегодня возможность одержать победу. У них был сложный матч с «Зенитом» три дня назад, они потратили много сил и энергии и не смогли выйти на свой максимум. У нас была сегодня возможность, немного жаль, что не получилась ею воспользоваться, но главное — продолжать работу», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Самая красивая трагедия баскетбола. Он доказал, что быть человеком — важнее титулов
Самая красивая трагедия баскетбола. Он доказал, что быть человеком — важнее титулов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android