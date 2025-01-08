Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после поражения своих подопечных в домашнем матче с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги, где они проиграли со счётом 60:66.

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков за сумасшедшую поддержку сегодня, она позволила нам выйти на следующий уровень, надеюсь, что увиденный матч им понравился. Большинство игроков благодаря этому вышли на свой максимум, показали себя на 100%. На протяжении большей части встречи мы здорово играли в защите, к сожалению, в концовке нам не хватило концентрации, где-то — правильных решений, и это стоило нам победы сегодня.

Когда выдаёшь такую захватывающую игру с одним из лидеров чемпионата, естественно, ты должен быть удовлетворён проделанной работой, но при этом остаётся неприятное впечатление, потому что у нас была сегодня возможность одержать победу. У них был сложный матч с «Зенитом» три дня назад, они потратили много сил и энергии и не смогли выйти на свой максимум. У нас была сегодня возможность, немного жаль, что не получилась ею воспользоваться, но главное — продолжать работу», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.