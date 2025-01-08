Стало известно, почему Никола Йокич пропустил матч с «Бостон Селтикс»
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Известный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не смог принять участие в матче с «Бостон Селтикс» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бостон» принимали на своей площадке «Наггетс» и победили их со счётом 118:106.
НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 26, Строутер - 19, Маррей - 19, Портер - 15, Уотсон - 14, Браун - 12, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Порзингис - 25, Холидэй - 19, Браун - 14, Хозер - 9, Хорфорд - 9, Кета - 8, Притчард - 3, Корнет - 2, Уайт, Тиллман, Уолш, Спрингер
Йокич на протяжении сезона демонстрирует впечатляющую статистику. В среднем сербский баскетболист набирает по 31,5 очка, делает по 13,0 подбора и 9,7 передачи.
На протяжении текущего сезона Йокич итого пропустил уже четыре встречи своей команды, и в трёх из них «Наггетс» терпели поражения.
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