Стало известно, почему Никола Йокич пропустил матч с «Бостон Селтикс»

Известный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не смог принять участие в матче с «Бостон Селтикс» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бостон» принимали на своей площадке «Наггетс» и победили их со счётом 118:106.

Йокич на протяжении сезона демонстрирует впечатляющую статистику. В среднем сербский баскетболист набирает по 31,5 очка, делает по 13,0 подбора и 9,7 передачи.

На протяжении текущего сезона Йокич итого пропустил уже четыре встречи своей команды, и в трёх из них «Наггетс» терпели поражения.